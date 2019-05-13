Главы МИД Азербайджана и Армении на конференции в Брюсселе - ФОТО

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров принимает участие на министерской встрече стран ЕС и Восточного партнерства, которая стартовала сегодня в Брюсселе.

Как сообщает командированный в Брюссель корреспондент Report, перед началом заседания Э.Мамедъяров поздоровался и перебросился парой фраз с Мнацаканяном.

Отметим, что заседание глав МИД стран ЕС и Восточного партнерства проходит под председательством верховного представителя ЕС по внешней политике и вопросам безопасности Федерики Могерини.