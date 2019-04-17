Главы МИД Франции и Армении обсудили карабахский вопрос

Находящийся с рабочим визитом в Париже глава МИД Армении Зограб Мнацаканян встретился с министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в ходе встречи министры обсудили нагорно-карабахское урегулирование.

Глава МИД Армении представил французскому коллеге детали встречи, которая состоялась 15 апреля в Москве.

Собеседники отметили важность формирования благоприятных условий для содействия процессу мирного урегулирования карабахского конфликта.