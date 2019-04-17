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Главы МИД Франции и Армении обсудили карабахский вопрос

Главы МИД Армении и Франции обсудили карабахский вопрос

Находящийся с рабочим визитом в Париже глава МИД Армении Зограб Мнацаканян  встретился с министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в ходе встречи министры обсудили нагорно-карабахское урегулирование.

Глава МИД Армении представил французскому коллеге детали встречи, которая состоялась 15 апреля в Москве. 

Собеседники отметили важность формирования благоприятных условий для содействия процессу мирного урегулирования карабахского конфликта.

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