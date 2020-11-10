Глава УМК: Армянская церковь в Баку отремонтирована и охраняется государством

"Их ожидания перенести войну в христианско-мусульманскую фазу не дали результатов"

"Армения осуществила этническую чистку против нашего народа. На наших оккупированных территориях уничтожены сотни мечетей, молебен. Более того, мечети были превращены в хлева, где содержались не богоугодные по исламу животные, подвергались вандализму".

Как передает Report, об этом сказал председатель Управления мусульман Кавказа, шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде.

По его словам, глава армянской церкви распространил заявление, не подобающее религиозному деятелю: "Их ожидания перенести войну в христианско-мусульманскую фазу не дали результатов. Армянская церковь и общественность распространяет для мировой общественности ложную, далекую от истины информацию. Мы никогда не целились в религиозные святыни и гражданских лиц. Наоборот, армянская церковь в Баку отремонтирована и охраняется государством".