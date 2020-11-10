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Глава УМК: Армянская церковь в Баку отремонтирована и охраняется государством

Глава УМК: Армянская церковь в Баку отремонтирована и охраняется государством "Их ожидания перенести войну в христианско-мусульманскую фазу не дали результатов"
Нагорно-карабахский конфликт
10 ноября 2020 г. 14:32
Глава УМК: Армянская церковь в Баку отремонтирована и охраняется государством
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"Армения осуществила этническую чистку против нашего народа. На наших оккупированных территориях уничтожены сотни мечетей, молебен. Более того, мечети были превращены в хлева, где содержались не богоугодные по исламу животные, подвергались вандализму".

Как передает Report, об этом сказал председатель Управления мусульман Кавказа, шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде.

По его словам, глава армянской церкви распространил заявление, не подобающее религиозному деятелю: "Их ожидания перенести войну в христианско-мусульманскую фазу не дали результатов. Армянская церковь и общественность распространяет для мировой общественности ложную, далекую от истины информацию. Мы никогда не целились в религиозные святыни и гражданских лиц. Наоборот, армянская церковь в Баку отремонтирована и охраняется государством".

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Версия на английском языке CMO Chairman: Armenian church repaired and protected by state in Baku
Версия на азербайджанском языке QMİ sədri: "Bakıda erməni kilsəsi dövlət tərəfindən təmir edilərək qorunur"

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