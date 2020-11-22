Глава Службы госбезопасности Али Нагиев посетил Шушу

По поручению Президента Азербайджанской Республики Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Ильхама Алиева, глава Комитета государственной безопасности генерал-лейтенант Али Нагиев 19-20 ноября посетил Шушу с рабочим визитом

По поручению Президента Азербайджанской Республики Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Ильхама Алиева организовать координацию между военными и правоохранительными органами Шуши в целях усиления безопасности города, глава Комитета государственной безопасности генерал-лейтенант Али Нагиев 19-20 ноября посетил Шушу с рабочим визитом.

Как передает Report, об этом сообщили в Службе государственной безопасности.

В ходе визита глава Службы также ознакомился с вопросами снабжения и условиями работы вновь созданных местных отделений Службы государственной безопасности в городе Физули и поселке Гадрут, встретился с сотрудниками Минобороны и других структур и обсудил будущие совместные задачи.