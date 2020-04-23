Глава общины: Последние действия Армении - откровенное неуважение к МГ ОБСЕ

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"Последние заявления министра иностранных дел Армении, а также представителя сепаратистского режима, созданного этой страной на оккупированных территориях Азербайджана, показали истинное лицо Армении. Всему миру еще раз была объявлена политика Армении по затягиванию времени и укреплению основывающегося на оккупации текущего статуса-кво, скрываемая под видом переговоров".

Как передает Report, об этом заявил руководитель азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики Турал Гянджалиев.

Он подчеркнул, что отклонение Арменией поддерживаемого посредниками в урегулировании конфликта - сопредседателями Минской группы ОБСЕ варианта поэтапного его решения полностью запутывает переговорный процесс: "Как известно, некоторое время назад премьер-министр Армении заявил, что мадридских принципов для них не существует. Все это к тому же является откровенным неуважением к сопредседателям Минской группы ОБСЕ.

"Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики призывает Минскую группу ОБСЕ высказать свою категорическую позицию о последних действиях Армении, противоречащих основополагающим принципам переговорного процесса".