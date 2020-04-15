Глава общины: Армяне Карабаха - оружие в грязных политических играх Армении

Руководитель азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской республики Турал Гянджалиев распространил заявление.

В поступившем в Report из общины заявлении говорится:

"В настоящее время самая большая проблема, с которой столкнулся мир, - это не знающая границ пандемия коронавируса. Азербайджанской Республикой предпринимаются необходимые и превентивные шаги для обеспечения здоровья и безопасности граждан, защиты их от социально-экономических последствий, вызванных пандемией. По всей стране 22 больницы выделены для лечения пациентов с коронавирусом. В марте в регионах Азербайджана - в Геранбое, Газахе и Шемкире были открыты три новые больницы. Сданная в эксплуатацию в Баку "Новая клиника" на 575 коек предназначена для лечения больных коронавирусом. В Азербайджане проведено более 70 000 тестов для обследования пациентов с коронавирусом.

Объем финансирования программ государственной поддержки для решения экономических, макроэкономических вопросов и вопросов занятости более 600 000 человек, составляет 2,5 миллиарда манатов. Перечисленное является лишь частью поддержки государства, оказываемой в Азербайджане.

Армения препятствует армянской общине Нагорного Карабаха, удерживаемой в плену на оккупированных территориях Азербайджана, воспользоваться социальными, экономическими, медицинскими и др. проектами и программами, осуществляемыми Азербайджаном.

Так, несмотря на то, что несколько недель назад азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана сообщила и предупредила о распространении коронавирусной болезни на оккупированных территориях, 31 марта 2020 года, укрывая факты инфекции, подконтрольным Армении режимом было проведено шоу незаконных "выборов". Несмотря на признание Арменией распространения инфекции вслед за этим, 14 апреля 2020 года, ставя под угрозу жизни людей, был организован второй тур шоу "выборов". Все это показывает, что рядовые армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, являются орудием в грязных политических играх Армении, и жизнь и здоровье проживающих там людей не интересует Армению.

Власти Армении и представители сепаратистского режима, не ценя жизнь членов рядовых представителей армянской общины Карабаха, продолжают препятствовать им в использовании возможности получить лечение в качестве граждан Азербайджана.

Основную линию политики Азербайджанской Республики составляет гражданин Азербайджана и защита его интересов.

Мы еще раз заявляем, что после вывода армянских войск с оккупированных территорий армянская и азербайджанская общины Нагорного Карабаха будут жить вместе в рамках международно признанных границ Азербайджанской Республики в условиях мира и будут в равной мере пользоваться привилегиями, предоставляемыми гражданством Азербайджанской Республики".