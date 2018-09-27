Глава МИД: В следующем месяце сопредседатели посетят регион

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ "В целом, переговоры длились больше 3 часов. Состоялся интересный и значимый обмен мнениями о том, что нужно сделать для продвижения в деле урегулировании продолжающегося конфликта, а также для того, чтобы принести в регион устойчивый мир. Мы пришли к согласию продолжить переговоры в следующем месяце, включая визит сопредседателей в регион".

Как сообщили Report в пресс-службе МИД, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджанской Республики Эльмар Мамедъяров, отвечая на вопросы СМИ в связи с проведенной 26 сентября в Нью-Йорке встречей с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и министром иностранных дел Республики Армения Зохрабом Мнацаканяном.

Отметим, что вчера между главами МИД Азербайджана и Армении Эльмаром Мамедъяровым и Зохрабом Мнацаканяном при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ состоялась встреча.

Встреча по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта состоялась в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН.