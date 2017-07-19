 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Глава МИД Турции призвал МГ ОБСЕ активизировать усилия по урегулированию карабахского конфликта

    Чавушоглу: Мы готовы всегда поддерживать Азербайджан

    Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ "Мы готовы всегда поддерживать Азербайджан и требуем от Миснкой группы  ОБСЕ активизации своих усилий". Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции в Баку министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

    Комментируя инцидент 4 июля в Алханлы в Физулинского района, когда в результате обстрела армян погибла двухлетняя девочка и ее бабушка, М. Чавушлглу  выразил соболезнования семье погибших  и всему азербайджанскому народу. "Мы требуем прекращения обстрела со стороны Армении и еще раз подтверждаем необходимость вывода войск с оккупированных земель Азербайджана", - заявил глава МИД Турции. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi