Глава МИД Турции: Мы обсудим с Россией детали этого дела

По его словам, центр будет на азербайджанских землях, на указанном Азербайджаном месте

“В соответствии с 5-м пунктом заявления мы подписали с Россией совместный меморандум. Мы обсудим с Россией детали этого вопроса в предстоящие дни".

Как передает Report, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на проведенном в Баку 12 ноября брифинге.

По его словам, центр будет на азербайджанских землях, на указанном Азербайджаном месте:

"Мы надеемся, что Армения извлекла урок из прошлых поступков. Я искренне говорю, что от этого получит пользу и армянский народ. Всем от этого будет польза. Мы будем координировать с Азербайджаном предпринимаемые шаги".