О нас
Report Georgia
Аудио новости

Глава МИД Турции: Мы обсудим с Россией детали этого дела

Глава МИД Турции: Мы обсудим с Россией детали этого дела По его словам, центр будет на азербайджанских землях, на указанном Азербайджаном месте
Нагорно-карабахский конфликт
176
12 ноября 2020 г. 11:20
Глава МИД Турции: Мы обсудим с Россией детали этого дела
0 : 00
0 : 00

“В соответствии с 5-м пунктом заявления мы подписали с Россией совместный меморандум. Мы обсудим с Россией детали этого вопроса в предстоящие дни".

Как передает Report, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на проведенном в Баку 12 ноября брифинге.

По его словам, центр будет на азербайджанских землях, на указанном Азербайджаном месте:

"Мы надеемся, что Армения извлекла урок из прошлых поступков. Я искренне говорю, что от этого получит пользу и армянский народ. Всем от этого будет польза. Мы будем координировать с Азербайджаном предпринимаемые шаги".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Turkish Foreign Minister: We will discuss the details with Russia
Версия на азербайджанском языке Türkiyə XİN başçısı: "Rusiya ilə bu işin detallarını danışacağıq"

Новости партнеров

Самое важное

Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем Конституции
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем Конституции
12 ноября 2020 г. 12:23
Чавушоглу: Турция и Россия вместе будут выполнять эту миссию
Чавушоглу: Турция и Россия вместе будут выполнять эту миссию
12 ноября 2020 г. 11:35
Чавушоглу: Все находившиеся под оккупацией территории возвратят Азербайджану
Чавушоглу: Все находившиеся под оккупацией территории возвратят Азербайджану
12 ноября 2020 г. 11:09
Закир Гасанов: Азербайджанский народ 30 лет ждал этой победы
Закир Гасанов: Азербайджанский народ 30 лет ждал этой победы
11 ноября 2020 г. 11:53
Хулуси Акар: Продлившиеся 44 дня боевые действия будут обсуждать 44 года
Хулуси Акар: Продлившиеся 44 дня боевые действия будут обсуждать 44 года
11 ноября 2020 г. 11:30
Ильхам Алиев принял министров иностранных дел, национальной обороны и начальника Национальной разведывательной организации Турции
Ильхам Алиев принял министров иностранных дел, национальной обороны и начальника Национальной разведывательной организации Турции
10 ноября 2020 г. 22:25
Мехрибан Алиева: Территориальная целостность Азербайджана восстановлена
Мехрибан Алиева: Территориальная целостность Азербайджана восстановлена
10 ноября 2020 г. 18:40
Генпрокуратура: Возбуждено уголовное дело в связи со сбитым вертолетом
Генпрокуратура: Возбуждено уголовное дело в связи со сбитым вертолетом
10 ноября 2020 г. 18:15
Ильхам Алиев и Эрдоган поздравили друг друга с блистательной победой
Ильхам Алиев и Эрдоган поздравили друг друга с блистательной победой
10 ноября 2020 г. 13:08
Ильхам Алиев: Турция будет официально играть роль в урегулировании конфликта и контроле над прекращением огня
Ильхам Алиев: Турция будет официально играть роль в урегулировании конфликта и контроле над прекращением огня
10 ноября 2020 г. 11:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi