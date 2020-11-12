Глава МИД Турции: Мы обсудим с Россией детали этого дела

“В соответствии с 5-м пунктом заявления мы подписали с Россией совместный меморандум. Мы обсудим с Россией детали этого вопроса в предстоящие дни".
Как передает Report, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на проведенном в Баку 12 ноября брифинге.
По его словам, центр будет на азербайджанских землях, на указанном Азербайджаном месте:
"Мы надеемся, что Армения извлекла урок из прошлых поступков. Я искренне говорю, что от этого получит пользу и армянский народ. Всем от этого будет польза. Мы будем координировать с Азербайджаном предпринимаемые шаги".