Глава МИД России: Сторонам карабахского конфликта удалось существенно сблизить позиции по многим спорным моментам

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ "Россия продолжает уделять большое внимание решению нагорно-карабахского конфликта. Мы искренне заинтересованы в том, чтобы в регион вернулись мир и спокойствие, чтобы там перестали гибнуть люди, открылись границы, возобновились экономические обмены". Как сообщает Report, об этом говорится в опубликованной сегодня статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова "Партнерство, основанное на доверии: к 25-летию дипломатических отношений России и Азербайджана".

Он отметил, что российская сторона делает для этого все возможное.

"Осуществляем свою посредническую миссию как самостоятельно, так и вместе с другими странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ – США и Францией. Благодаря содействию посредников сторонам удалось существенно сблизить позиции по многим спорным моментам. В основном согласованы базовые принципы урегулирования. Однако Азербайджан и Армения по-разному видят последовательность их воплощения в жизнь. В этой связи наша задача состоит в том, чтобы помочь сторонам найти сбалансированное решение на основе имеющихся наработок", - отмечается в статье.

По словам Лаврова, важным условием движения вперед остаются общее снижение напряженности в зоне конфликта и отказ от попыток силовых методов его решения. "В свою очередь Россия готова поддержать вариант решения проблемы, который устроит все вовлеченные стороны, а в случае достижения договоренности – выступить вместе с другими посредниками гарантом урегулирования", - отмечает Лавров.