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Глава МИД России рассказал о взаимодействии с Турцией по урегулированию в Карабахе

Глава МИД России рассказал о взаимодействии с Турцией по урегулированию в Карабахе Россия продолжит взаимодействовать с Турцией и использует все свое влияние в регионе для того, чтобы предотвратить "раскручивание" военного сценария в Нагорном Карабахе
Нагорно-карабахский конфликт
3 ноября 2020 г. 18:21
Глава МИД России рассказал о взаимодействии с Турцией по урегулированию в Карабахе
Сергей Лавров

Россия продолжит взаимодействовать с Турцией и использует все свое влияние в регионе для того, чтобы предотвратить "раскручивание" военного сценария в Нагорном Карабахе. Как сообщает Report, об этом заявил в интервью газете "Коммерсант" министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Как отметил российский министр, Москва и Анкара - два тесных партнера, которые "способны проявлять гибкий, прагматичный подход и руководствоваться при взаимодействии друг с другом стратегическим видением". По словам Лаврова, наглядными примерами делового и предметного сотрудничества российских и турецких дипломатов, военных и спецслужб, являются Сирия и Ливия.

"И хотя устойчивого перемирия достичь сразу не удалось, мы продолжим использовать все имеющееся у нас влияние в регионе, будем работать с турецкими партнерами, чтобы остановить дальнейшее раскручивание военного сценария, наладить диалог между сторонами", - заверил глава российской дипломатии.

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