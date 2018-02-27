Глава МИД: Продолжающееся нарушение прав человека подрывает доверие азербайджанского народа к справедливости международного права

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Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Продолжающееся нарушение прав человека подрывает доверие азербайджанского народа к справедливости международного права и механизмам прав человека ООН.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров , выступая на сегменте высокого уровня 37-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве.

"Армения продолжает оккупацию азербайджанских земель, не соблюдая резолюции Совета безопасности ООН и соответствующие документы других международных организаций, подтверждающих территориальную целостность и суверенитет Азербайджана и требующих безотлагательного, полного и безусловного вывода вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана", - заявил глава МИД.

В своей речи министр привлек внимание к вопросу вынужденных переселенцев, которые по сей день не могут вернуться в свои дома:

"Говоря о нарушениях прав человека в мире я должен отметить то, что происходит в Азербайджане. В результате вооруженной агрессии Армении 20 процентов территорий Азербайджана находятся под оккупацией на протяжении более четверти века. Более миллиона азербайджанцев стали объектом этнических чисток и были вынуждены покинуть свои дома и стать беженцами и вынужденными переселенцами в своей собственной стране. Сегодня имея население в 10 миллионов у нас один из самых высоких показателей беженцев и вынужденных переселенцев на душу населения в мире - 1.2 миллиона", - заявил Э. Мамедъяров.

Высупая глава МИД отметил, что накануне исполнилось 26 лет со дня Ходжалинского геноцида, учиненного Арменией. "Последствия этого геноцида сделали очевидными политику систематических этнических чисток, проводимых Арменией с 1988 года. К сожалению, ответственные за эти преступления до сих пор остаются безнаказанными и до сих пор не предстали перед правосудием. Поощренная молчанием международного сообщества на совершенные преступления против человечности в Азербайджане, Армения продолжает нарушать основные права азербайджанских вынужденных переселенцев и беженцев. По этой причине мы призываем Совет по правам по правам человека ООН в обеспечить права беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана, как это предписано в соответствующих резолюция Совета безопасности и Генеральной ассамблеи ООН. Продолжающееся нарушение прав человека подрывают доверие азербайджанского народа к справедливость международного права и механизмам прав человека ООН", - заявил министр.