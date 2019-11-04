Глава МИД: Оккупация Арменией азербайджанских территорий угрожает региональной и международной безопасности

"Поддерживая международный мир и безопасность, Азербайджан по-прежнему сталкивается с непрекращающейся военной агрессией со стороны Армении, что привело к оккупации 20 процентов международно признанных территорий нашей страны, включая Нагорный Карабах и семь прилегающих районов".

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров сказал на заседании контактной группы Организации исламского сотрудничества (ОИС) по Сомали.

Министр отметил, что в результате этой оккупации около 1 миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами, многочисленные исторические, культурные и религиозные памятники были уничтожены: "С самого первого дня конфликта боевые действия велись исключительно на территории Азербайджана, почти в центре страны, затрагивая его гражданское население и инфраструктуру.

К сожалению, сохраняющаяся Арменией оккупация азербайджанских территорий продолжает представлять серьезную угрозу региональной и международной безопасности и подрывает усилия Азербайджана по полному использованию своего потенциала для устойчивого развития страны".