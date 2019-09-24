Глава МИД Пакистана призвал Армению вывести войска с оккупированных территорий Азербайджана

Министр иностранных дел Пакистана Махмуд Гуреши призвал Армению уважать суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и вывести свои войска из Нагорного Карабаха. Как сообщает Report со ссылкой на ARYNews, об этом М. Гуреши заявил, выступая на заседании контактной группы Организации исламской сотрудничества (ОИС) в Нью-Йорке.

Дипломат подчеркнул, что Пакистан выступает против любой попытки изменения статуса какой-либо спорной территории и выразил надежду, что Армения, соблюдая международные законы, сыграет свою роль в решение многолетнего конфликта.

Глава МИД Пакистана отметил, что по меньшей мере миллион человек вынуждены были перемещены в результате конфликта с 1994 года. По его словам, нагорно-карабахский конфликт является серьезной угрозой региональному миру, как и ситуация вокруг Кашмира.