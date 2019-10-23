Глава МИД: Оккупация азербайджанских земель Арменией - угроза для региональной безопасности

"Оккупация азербайджанских земель Арменией является угрозой для региональной безопасности".

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил на открытии заседания глав МИД стран Движения неприсоединения в Баку.

Глава МИД напомнил, что в результате агрессии армянских войск и этнических чисток на оккупированных территориях Азербайджана "пострадало огромное количество людей, в частности, в результате конфликта более 1 млн. человек стали беженцами и вынужденными переселенцами".