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Глава МИД: Оккупация азербайджанских земель Арменией - угроза для региональной безопасности

Глава МИД: ​Оккупация азербайджанских земель Арменией - угроза

"Оккупация азербайджанских земель Арменией является угрозой для региональной безопасности".

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил на открытии заседания глав МИД стран Движения неприсоединения в Баку.

Глава МИД напомнил, что в результате агрессии армянских войск и этнических чисток на оккупированных территориях Азербайджана "пострадало огромное количество людей, в частности, в результате конфликта  более 1 млн.  человек стали беженцами и вынужденными переселенцами". 

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