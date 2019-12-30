Глава МИД: Надеемся, что Европейский суд по правам человека скоро огласит свою позицию по делу Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева

"Азербайджан, руководствуясь нормами международного гуманитарного права, выступил с инициативой осуществить обмен пленных и удерживаемых гражданских лиц по принципу "всех на всех".

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджанской Республики Эльмар Мамедъяров, отвечая на вопросы азербайджанских журналистов по итогам 2019 г.

"Армянская же сторона в нарушение положений Женевских конвенций 1949 года и Дополнительных протоколов к ним, которые устанавливают запрет на захват гражданских заложников и требуют гуманного отношения к гражданским лицам во время вооружённых конфликтов, продолжает грубо нарушать взятые ею на себя международные обязательства. Уже более 5 лет наши соотечественники Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев удерживаются со стороны Армении в заложниках, что к тому же обставлено якобы «постановлением суда» незаконного режима, созданного на наших оккупированных территориях. Эти люди, которые представляются армянской стороной как "преступники", отправились на родные земли, чтобы посетить могилы предков в Кельбаджарском районе Азербайджана, ныне находящемся под военной оккупацией. Если возвращение в родные дома – преступление, то что тогда изгнание этих людей с земель, где они жили, и попрание тем самым их основополагающих прав?!

Знаете, армянская сторона должна наконец осознать, что прогресс в деле разрешения конфликта невозможен без восстановления основополагающих прав сотен тысяч азербайджанцев, подвергшихся этнической чистке, и их возвращения в свои дома. Европейский суд по правам человека в своём решении по делу «Чирагов и другие против Армении», наряду с тем, что установил ответственность Армении как оккупирующей стороны, вновь подтвердил право азербайджанских вынужденных переселенцев на возвращение в свои дома или постоянные места жительства. Хотелось бы отметить, что адвокаты Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева подали жалобу в Европейский суд по правам человека, и правительство Азербайджана также вовлечено в это дело. Надеемся, что Суд скоро огласит свою позицию, относительно данного вопроса", - заявил глава МИД.