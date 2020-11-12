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Глава МИД: Конечная цель соглашения - освобождение всех оккупированных земель Азербайджана

Глава МИД: Конечная цель соглашения - освобождение всех оккупированных земель Азербайджана Азербайджанская армия добилась героического успеха в бою, сейчас слово за дипломатией
Нагорно-карабахский конфликт
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12 ноября 2020 г. 12:09
Глава МИД: Конечная цель соглашения - освобождение всех оккупированных земель Азербайджана

"Этот конфликт решится с передачей Азербайджану всех находившихся под оккупацией земель".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на брифинге в Баку, отвечая на вопрос о возникшей неопределенности в связи с тем, нашел ли отражение в документе пункт, связанный с освобождением оккупированных сел Газахского района.

Он отметил, что в связи с выводом из оккупированных земель утвержден календарь:

"Более подробную информацию в связи с деталями могут предоставить официальные лица Азербайджана. Однако конечной целью соглашения является освобождение всех оккупированных земель. Азербайджанская армия добилась героического успеха в бою, сейчас же слово за дипломатией".

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Версия на английском языке Foreign Minister: Ultimate goal of agreement is liberation of all occupied territories
Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: "Anlaşmanın son məqsədi işğal olunmuş bütün torpaqların azad olunmasıdır"

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