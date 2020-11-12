Глава МИД: Конечная цель соглашения - освобождение всех оккупированных земель Азербайджана

Азербайджанская армия добилась героического успеха в бою, сейчас слово за дипломатией

"Этот конфликт решится с передачей Азербайджану всех находившихся под оккупацией земель".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на брифинге в Баку, отвечая на вопрос о возникшей неопределенности в связи с тем, нашел ли отражение в документе пункт, связанный с освобождением оккупированных сел Газахского района.

Он отметил, что в связи с выводом из оккупированных земель утвержден календарь:

"Более подробную информацию в связи с деталями могут предоставить официальные лица Азербайджана. Однако конечной целью соглашения является освобождение всех оккупированных земель. Азербайджанская армия добилась героического успеха в бою, сейчас же слово за дипломатией".