Глава МИД: Франция наращивает усилия для урегулирования карабахского конфликта - ЭКСКЛЮЗИВ

"Франция наращивает усилия для урегулирования нагорно-карабахского конфликта".

Как сообщает французское бюро Report, об этом министр иностранных дел Франции Жак-Ив Ле Дриан сказал, отвечая на письмо президента Ассоциации друзей Азербайджана во Франции Франсуа Мансела.

Глава МИД отметил, что 5 апреля прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция несет особую ответственность в урегулировании нагорно-карабахского конфликта: "Как страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ, Франция совместно с США и Россией как посредник в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, придерживается сбалансированной и справедливой позиции".

Министр иностранных дел заявил, что Франция не имеет никаких связей с сепаратистским режимом в Нагорном Карабахе: "Это свидетельствует о справедливости нашей деятельности, которая также связана с обязательствами перед международным правом".

По его словам, Франция, будучи другом и Азербайджану, и Армении, продолжает посредническую деятельность и продолжает наращивать усилия для скорейшего и переговорного урегулирования нагорно-карабахского конфликта: "Сопредседатель Минской группы ОБСЕ от Франции, посол Стефан Висконти активно работает над своей задачей. Он вместе с российским и американским коллегами часто посещает регион, Нагорный Карабах, вплотную изучает ситуацию, ведет переговоры с населением. Президент и правительство Франции и своевременно информируются о визитах и результатах".

Отметим, что президент Ассоциации друзей Азербайджана во Франции Франсуа Мансел в письме президенту Эммануэлю Макрону выразил обеспокоенность в связи с нагорно-карабахским конфликтом и порекомендовал не обделять вниманием факт геноцида, совершенного армянами в 1992 году в азербайджанском городе Ходжалы. Э.Макрон направил письмо министру иностранных дел Жану-Иву Ло Дриану, чтобы написать ответ.