Глава МИД: Бездумные военные действия Армении нацелены на нарушение мирных переговоров

Армения предпринимает провокации и диверсии для усугубления напряженности

"Агрессия Армении против Азербайджана продолжается, в результате агрессии около 20 процентов территории Азербайджана оккупировано Арменией. Более миллиона азербайджанцев были вынуждены покинуть свои исторические земли и стали беженцами или вынужденными переселенцами. Четыре резолюции Совбеза ООН требуют немедленного, безоговорочного и полного вывода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана. Тем не менее, Армения продолжает игнорировать эти резолюции и документы международных организаций, требующих прекращения оккупации и агрессии".

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил во время выступления на вебинаре на тему "Использование воздействий пандемии на региональное сотрудничество в Азии".

"В то время, когда весь мир мобилизовался для борьбы с пандемией COVID-19, Армения предпринимает провокации и диверсии для усугубления напряженности. В результате последних ее атак погибли 12 военнослужащих и один гражданский человек, в том числе один генерал-майор Вооруженных сил Азербайджана.

Подобные бездумные военные действия Армении нацелены на нарушение мирных переговоров и продолжение оккупации и агрессии против Азербайджана. Таким образом руководство Армении пытается отвлечь внимание от внутренних проблем страны на фоне еще более ухудшающихся социально-экономических проблем, вызванных некомпетентной деятельностью и распространением в Армении пандемии COVİD-19", - отметил министр.