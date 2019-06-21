Глава МИД Азербайджана прокомментировал новые предложения сопредседателей МГ ОБСЕ

"Между нами остаются достаточно серьезные разногласия. В целом, могу сказать, что предложения все те же. 15 лет мы видим одни и те же идеи, тот же мирный план".
Как сообщает Report со ссылкой на "Voice of America", об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров журналистам после встречи с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном в Вашингтоне, комментируя новые предложения сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
Министр отметил, что в ходе встречи были проведены "интенсивные и глубокие" переговоры, добавив, что сопредседатели предоставили дополнительные документы для более содержательных переговоров.
"В деталях были некоторые разногласия, но как говорят, в обсуждениях самое главное это именно детали. Мы понимаем, что необходимо проявить больше политической воли. Ситуация на линии соприкосновения не должна препятствовать продвижению к декларации или мирному договору", - заявил Э. Мамедъяров.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости