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Глава МИД Азербайджана прибыл в Вашингтон

Глава МИД Азербайджана прибыл в Вашингтон

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров прибыл в Вашингтон.

Как сообщает Report, 20 июня в столице США состоится встреча  главы внешнеполитического ведомства  Азербайджана с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном, которая  пройдет при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Перед этим Э. Мамедъяров также проведет встречу с сопредседателями МГ ОБСЕ. 

Напомним, встреча Зограба Мнацаканяна с посредниками состоялась в Вашингтоне накануне.  

Также ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон анонсировал встречи с главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении Эльмаром Мамедъяровым и Зограбом Мнацаканяном.

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