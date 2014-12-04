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    Глава МИД Азербайджана провел встречу с сопредседателями МГ ОБСЕ

    На встрече стороны обсудили план и предложения по урегулированию конфликта

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров провел встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в кулуарах 21-ого заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое открылось сегодня в швейцарском городе Базель. 

    Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, в ходе встречи с сопредседателями были обсуждены  планы и предложения по продолжению переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в будущем году.

    "Министр Э.Мамедъяров, в очередной раз озвучив позицию Азербайджана по урегулированию конфликта, отметил, что для мирного его разрешения в первую очередь армянские вооруженные силы должны быть выведены из оккупированных территорий Азербайджана", - отмечается в заявлении МИД. 

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