Глава МИД Азербайджана провел встречу с сопредседателями МГ ОБСЕ

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров провел встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в кулуарах 21-ого заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое открылось сегодня в швейцарском городе Базель.

Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, в ходе встречи с сопредседателями были обсуждены планы и предложения по продолжению переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в будущем году.

"Министр Э.Мамедъяров, в очередной раз озвучив позицию Азербайджана по урегулированию конфликта, отметил, что для мирного его разрешения в первую очередь армянские вооруженные силы должны быть выведены из оккупированных территорий Азербайджана", - отмечается в заявлении МИД.