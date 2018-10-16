Глава МИД Азербайджана: После выборов в Армении станет ясно, насколько страна готова к миру и стабильности

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Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ "После предстоящих в Армении выборов станет ясно, насколько эта страна готова к миру и стабильности, а это, в первую очередь означает вывод армянских войск с азербайджанских территорий".

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в ходе своего выступления на встрече глав МИД стран "Восточного партнерства" в Люксембурге.

"Разрешение армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт является одним из важнейших вопросов для устойчивого развития региона. Проведенные мною с главой МИД Армении две встречи, разговор, состоявшийся между Президентом Азербайджана и премьер-министром Армении, дает нам положительный импульс продвигаться вперед. После предстоящих в Армении выборов станет ясно, насколько эта страна готова к миру и стабильности, а это, в первую очередь означает вывод армянских войск с азербайджанских территорий. Азербайджан, в свою очередь, как и заявлял неоднократно, готов к субстантивным и правленным на результат переговорам", - сказал министр.

Напомним, что министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с французским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Стефаном Висконти. Встреча состоялась в рамках прошедшей в Люксембурге встречи министров стран "Восточного партнерства".