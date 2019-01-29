Главы МИД Азербайджана и Армении могут встретиться в Мюнхене

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Главы МИД Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Зограб Мнацаканян могут встретиться в феврале на международной конференции по безопасности в Мюнхене, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Ничего исключать нельзя. По традиции, если будет достигнута договоренность о встрече, мы об этом оповестим заранее", - заявил Мнацаканян журналистам, отвечая на вопрос, возможна ли его встреча по карабахскому конфликту во время Мюнхенской конференции по безопасности.

При этом, по его словам, он планирует участвовать в конференции в Мюнхене.

"То, что мы двигаемся вперед - это понятно, что касается сроков (встреч - ред.) и других вопросов, мы пытаемся их согласовать и информировать общество", - добавил Мнацакнаян.

Ранее в МИД Азербайджана сообщили, что главы МИД Азербайджана и Армении на встрече в Париже 16 января договорились продолжить переговоры в следующем месяце.