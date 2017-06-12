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    Глава МИД: Азербайджан хочет проведения субстантивных переговоров

    Настало время для изменения статус-кво вокруг нагорно-карабахского конфликта
    © Report

    Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ "Настало время для изменения статус-кво. Всем известно, каковы последствия для региона, если статус-кво сохранится". Как сообщает Report, об этом заявил Эльмар Мамедъяров на пресс-конференции по итогам встречи с эстонским коллегой Свеном Миксером, комментируя вопрос о ходе урегулирования нагорно-карабахского конфликта. 

    "Позиция Азербайджана остается прежней. Мы хотим субстантивных переговоров", - заявил глава МИД Азербайджана. 

    Он напомнил, что 19 июня сопредседатели Минской группы ОБСЕ посетят Баку, где проведут встречи с президентом и главой МИД, а в эти дни посредники посетили Ереван. 

    По его словам, необходимо учитывать с каким мессиджем сопредседатели МГ ОБСЕ приедут в Баку после Армении. 

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