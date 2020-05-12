Глава МИД: Армения препятствует активизации процесса урегулирования конфликта

Эльмар Мамедъяров https://report.az/storage/news/2925cf02d74c255d8bf36691ab63a8c8/bf441a95-d6cb-4777-b8ca-5a2fff06d979_292.jpg

"Сложившиеся сегодня в мире реалии требуют эффективного взаимодействия и координации усилий всех государств в противодействии новым вызовам и угрозам стабильности и безопасности".

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров сказал на заседании глав МИД стран Содружества независимых государств (СНГ), проходящем в формате видеоконференции.

Однако, существующие на пространстве Содружества неурегулированные конфликты, в частности армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, не позволяют в полной мере и эффективно реализовать интеграционный потенциал в рамках Содружества и являются главным препятствием для более тесного взаимодействия государств - участников СНГ в противодействии новым вызовам и угрозам, отметил глава МИД.

"Последние заявления руководства Армении показывают, что армянская сторона всячески старается препятствовать активизации процесса мирного урегулирования конфликта, тем самым создавая новые угрозы региональной стабильности и безопасности.

Азербайджан привержен скорейшему политическому урегулированию конфликта. Вместе с тем, переговоры не могут длиться вечно и не должны служить продолжению и сохранению ситуации, возникшей в результате применения силы, оккупации и этнических чисток.

Хотел бы еще раз напомнить, что Азербайджан имеет полное право на восстановление своей территориальной целостности всеми средствами в пределах его международно-признанных границ, как это зафиксировано в Уставе ООН, Хельсинском Заключительном Акте, Парижской Хартии и известных резолюциях СБ ООН.

Скорейшее урегулирование конфликтов на основе суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ государств, несомненно, будет способствовать укреплению региональной и международной безопасности, социальному прогрессу и экономическому сотрудничеству в регионе" - отметил Э.Мамедъяров.