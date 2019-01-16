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    Глава МИД Армении встретился с сопредседателями МГ ОБСЕ

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян провел  сегодня утром в Париже встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов – Российская Федерация, Стефан Висконти – Франция и Эндрю Cхофер – США).

    Как сообщает Report, об этом сообщила пресс-служба МИД Армении на своей странице в Twitter.

    На встрече также принял участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспршик.

    Напомним, встреча глав МИД Азербайджана и Армении состоится в Париже сегодня. 

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