Глава МИД Армении встретился с сопредседателями МГ ОБСЕ

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян провел сегодня утром в Париже встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов – Российская Федерация, Стефан Висконти – Франция и Эндрю Cхофер – США).

Как сообщает Report, об этом сообщила пресс-служба МИД Армении на своей странице в Twitter.

На встрече также принял участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспршик.

Напомним, встреча глав МИД Азербайджана и Армении состоится в Париже сегодня.