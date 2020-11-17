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Глава Кремля: Отказ Армении от соглашения по Карабаху был бы самоубийством

Глава Кремля: Отказ Армении от соглашения по Карабаху был бы самоубийством Отказ Армении от нынешнего достигнутого соглашения по Карабаху был бы для этой страны самоубийством.
Нагорно-карабахский конфликт
17 ноября 2020 г. 23:36

Отказ Армении от нынешнего достигнутого соглашения по Карабаху был бы для этой страны самоубийством.

Как передает Report, об этом в эфире телеканала "Россия 24" сказал президент России Владимир Путин.

"Это было бы самоубийством. Премьеру Пашиняну, конечно было тяжело, но он обрисовал истинную картину и положение дел так, как оно было на момент подписания нашего трехстороннего заявления, и так, как оно есть сегодня. Мне добавить нечего. Он сказал всю правду", - сказал В.Путин.

При этом он отметил, что дело каждой страны соблюдать или не соблюдать договоренности, но не исполнить обязательства "было бы огромной ошибкой".

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Версия на азербайджанском языке Rusiya prezidenti: Ermənistanın Qarabağ üzrə razılaşmadan imtinası bu ölkə üçün intihar olardı

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