Глава Кремля: Отказ Армении от соглашения по Карабаху был бы самоубийством

Отказ Армении от нынешнего достигнутого соглашения по Карабаху был бы для этой страны самоубийством.
Как передает Report, об этом в эфире телеканала "Россия 24" сказал президент России Владимир Путин.
"Это было бы самоубийством. Премьеру Пашиняну, конечно было тяжело, но он обрисовал истинную картину и положение дел так, как оно было на момент подписания нашего трехстороннего заявления, и так, как оно есть сегодня. Мне добавить нечего. Он сказал всю правду", - сказал В.Путин.
При этом он отметил, что дело каждой страны соблюдать или не соблюдать договоренности, но не исполнить обязательства "было бы огромной ошибкой".