Глава Кремля: Отказ Армении от соглашения по Карабаху был бы самоубийством

Отказ Армении от нынешнего достигнутого соглашения по Карабаху был бы для этой страны самоубийством.

Отказ Армении от нынешнего достигнутого соглашения по Карабаху был бы для этой страны самоубийством.

Как передает Report, об этом в эфире телеканала "Россия 24" сказал президент России Владимир Путин.

"Это было бы самоубийством. Премьеру Пашиняну, конечно было тяжело, но он обрисовал истинную картину и положение дел так, как оно было на момент подписания нашего трехстороннего заявления, и так, как оно есть сегодня. Мне добавить нечего. Он сказал всю правду", - сказал В.Путин.

При этом он отметил, что дело каждой страны соблюдать или не соблюдать договоренности, но не исполнить обязательства "было бы огромной ошибкой".