Глава комиссии Турции по ЮНЕСКО: Недопустимо уничтожение культурного наследия на оккупированных территориях Азербайджана

"Разрушение, уничтожение человеком образцов материально-культурного наследия – вандализм, варварство".

Об этом французскому бюро Report заявил председатель национальной комиссии Турции по ЮНЕСКО, профессор Оджал Огуз, комментируя уничтожение исторических памятников на оккупированных Арменией территориях Азербайджана.

По его словам, не должно уничтожаться наследство ни одной культуры: "Наследство каждой культуры ценно. Потому что это памятник древних времен. ИГИЛ уничтожил в Сирии, Ираке, Ливии много материально-культурных образцов, включая наследство наших предков. Мы осудили это. В четырех резолюциях ООН подтверждается, что оккупированные Арменией Нагорный Карабах и прилегающие районы принадлежат Азербайджану. Оккупация этих земель, представление их в качестве собственных территорий, да к тому же уничтожение там культурного наследия недопустимо. В мире не найдется человека, оправдывающего уничтожение образцов материально-культурного наследия".

О.Огуз сказал, что единственный путем является обеспечение верховенства законов международных организаций и возвращение к миру: "ЮНЕСКО было создано после Второй мировой войны с тем, чтобы сделать мир более устойчивым. Основная цель того, то мы собрались в рамках нашей организации, в том, что понять другу друга, слушать друг друга, ценить друг друга и совместно охранять культуру друг друга. Важно, чтобы каждая страна уважала земли другого государства и признавала решения, документы ООН. Правильно достижение согласия, обеспечение мира в соответствии с законами ООН".