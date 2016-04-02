Глава ИВ Агдамского района: В настоящее время население находится на месте, несмотря на военное вмешательство

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ "Несмотря на военное вмешательство в Агдамском районе, в настоящее время население находится на месте".

Об этом Report заявил глава исполнительной власти Агдамского района Рагуб Мамедов.

Он отметил, что каждый занимается своим хозяйством и ежедневными бытовыми работами: "Агдамский район расположен на линии соприкосновения. Здесь находится 21 село. В районе проживает 94 тыс. человек. В настоящее время население находится на месте, несмотря на военное вмешательство".

Глава исполнительной власти района добавил, что сотрудники правоохранительных органов района и представители исполнительных структур встретились с сельскими жителями: "Сегодняшние события в районе вдохновили население. Все готовы к призывам об освобождении оккупированных азербайджанских земель.".

Р.Мамедов подчеркнул, что погибших или раненых на территории Агдамского района к данному часу нет: "В несколько сел района упали снаряды, жертв и раненых нет. Информация в связи с происходящими абсолютно ложная, в районе все идет своим чередом".