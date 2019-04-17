Глава ГПС Азербайджана проверил боеготовность погранпунктов на границе с Арменией

Начальник Государственной пограничной службы Азербайджана генерал-полковник Эльчин Гулиев проверил служебно-боевую готовность находящихся на госгранице с Арменией погранично-боевых пунктов погранотряда "Газах" пограничных войск.

Как сообщили Report в ГПС, были заслушаны доклады о ходе мероприятий по выполнению заданий президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, ситуации с исполнением поручений по оперативным условиям на служебной территории погранотряда "Газах", укреплению оборонных позиций, усилению инженерно-фортификационных мероприятий.

Были осмотрены проделанные работы по формированию на госгранице современной оборонной инфраструктуры, строительству новых служебных зданий в погранично-боевых пунктах, закладке новых дорог, прокладке промышленных электрических и газовых линий, даны поручения для укрепления данной деятельности.

Отличившимся при выполнении строительных работ в пограничных боевых пунктах местным жителям Анару Дуньямалыеву, Сафарали Абышову, Гусейну Шахвердиеву и Зауру Юсифову начальник ГПС лично вручил медали "За заслуги в сфере военного сотрудничества", им была выражена благодарность за непосредственную работу на госгранице вместе с пограничниками, проведена беседа за чайным столом.