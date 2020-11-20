Глава государства: Нагорно-карабахский конфликт уже остается позади

"Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт уже остается позади, и это отмечают также международные эксперты"

"В первой Карабахской войне агдамцы сражались героически, у них было много шехидов. Они отважно сражались и в ходе второй Карабахской войны, были шехиды".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев сказал в обращении к народу в связи с освобождением Агдамского района от оккупации.

"Пользуясь случаем, я хочу почтить память всех наших шехидов, которые подарили нам эту Победу, да упокоит Аллах их души, дарует их близким терпения. Еще раз обращаясь к родителям, близким наших шехидов, выражаю им свою благодарность за то, что вырастили для нашего государства, нашего народа таких прекрасных, отважных сыновей. Желаю нашим раненым солдатам, офицерам скорейшего возвращения к нормальной жизни. Да дарует им Аллах исцеления. Уже готовится план мероприятий по их реабилитации, даны соответствующие указания. Они всегда будут находиться в центре внимания.

Таким образом, армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт уже остается позади, и это отмечают также международные эксперты. Азербайджан, завоевав яркую Победу на поле боя, смог добиться своего и на политическом поле. Будут приняты меры по благоустройству этих земель. В первую очередь, должны быть проведены работы по разминированию. А это занимает очень много времени. Потому что презренный враг заминировал большие территории. После этого должны быть проведены работы по инфраструктурным проектам. Ужа даны указания, анализируется существующая инфраструктура. У нас сейчас есть спутниковые и другие возможности. Совершая поездку в Физулинский и Джебраильский районы, я воспользовался новой дорогой, которая была построена в кратчайший срок. Это временная дорога, но в любом случае, ею можно пользоваться. То есть, мы выполним все эти работы, и наш план большого возвращения в настоящее время разрабатывается - отметил глава государства.