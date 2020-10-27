Глава государства: Мы на поле боя доказываем свою правоту

"Считаю, что Италия может сыграть очень важную роль в деле урегулирования конфликта. Должен сказать, что когда Минская группа была образована, очень давно, почти 30 лет назад, именно итальянский представитель, итальянский дипломат был руководителем этой М

"Считаю, что Италия может сыграть очень важную роль в деле урегулирования конфликта. Должен сказать, что когда Минская группа была образована, очень давно, почти 30 лет назад, именно итальянский представитель, итальянский дипломат был руководителем этой Минской группы. До того, как был создан институт сопредседателей".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заявил 26 октября в интервью итальянскому телеканалу Rai-1.

"После того, как был создан институт сопредседателей, по существу Минская группа, как группа стран, не проявляла никакой деятельности, потому что сопредседатели взяли эту деятельность в свою монополию. И к чему это привело мы видим. За 28 лет никакого прогресса, никаких результатов, одни обещания, одни бюрократические процедуры, и по существу, нам сегодня кажется, что деятельность сопредседателей была направлена на замораживание конфликта, а не на его разрешение. Что касается модели, которая существует в Италии, мы ее изучали. Мы также изучали модель Аландских островов, других успешных опытов автономий. Азербайджан, в отличие от Армении, является многонациональным государством. В Армении, вы наверное знаете, 99 процентов населения составляют армяне. Поэтому это очень позитивный опыт самоуправления, который мог бы быть применен и в нашем случае. И кстати, такие предложения, насколько я знаю, в середине 90-х годов делались. Даже группы представителей неправительственных организаций, политологов посещали и вашу страну, и регион, о котором вы говорите, и Аландские острова. Но Армения это всегда категорически отвергала. Они считали, что смогут вечно оккупировать наши территории, полагаясь на военную, политическую, экономическую поддержку ведущих стран мира, но они грубо просчитались. И сегодня мы на поле боя доказываем свою правоту. Мы реализовываем резолюции Совета Безопасности ООН, и мы восстанавливаем международное право" - отметил глава государства.