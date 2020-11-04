Глава государства: Армяне признали свое поражение

Премьер-министр Пашинян обратился к президенту Путину с письмом, прося о военной помощи. Это означает, что они признали свое военное поражение и нашу победу

"За это время - а прошло уже более месяца – я неоднократно привлекал внимание к данному вопросу и говорил, что это неправда. Это неверная информация. Я не понимаю, почему распространилась и все еще распространяется эта информация. Во-первых, нам не представили в связи с этим ни одного аргумента, ни единого доказательства. Все это были слова, которые высказывались в первые дни конфликта. Вы сослались на связанное с этим заявление президента Макрона. Это было лишь в первые дни конфликта. С того времени мы не слышали таких заявлений. Это, во-первых. Никаких доказательств, никаких аргументов. Во-вторых, в этом нет необходимости".

Как сообщает Report, об этом 2 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сказал в интервью итальянской газете La Repubblica в ответ на вопрос: "Что Вы можете сказать относительно высказываний президента Макрона, министра иностранных дел России о существовании моджахедов, которые вместе с Вашей армией сражаются против Армении? Это правда?".

"Я неоднократно говорил, что наша армия, регулярная армия насчитывает 100 тысяч бойцов. Если объявим полную мобилизацию, то сможем мобилизовать в несколько раз больше. У нас современное вооружение. Совершенная технология и очень высокий боевой дух. Поэтому в этом нет никакой необходимости. Но, к сожалению, не придается значения тому, что происходит на другой стороне. У нас достаточно аргументов относительно того, что на стороне Армении воюют иностранцы. Там утверждают, что они имеют армянское происхождение, однако, во-первых, это не имеет никакого значения, так как если иностранец воюет на стороне одной страны против другой, то он – наемник. Кроме того, у нас нет 100-процентных аргументов относительно того, что все они – армяне. Нам известно, что есть и другие. Знаем, что там находится ПКК, знаем, что некоторые террористы с Ближнего Востока присоединились к пресловутой "нагорно-карабахской армии". Поэтому, к сожалению, данный вопрос совершенно не является темой обсуждения. Это создает впечатление политического нападения в связи с преднамеренным нападением на Азербайджан. Кроме того, причина злоупотребления армянами этим ложным заявлением заключается в том, что им, наверное, очень тяжело принять поражение, которое мы нанесли им на поле боя. На протяжении 30 лет они преподносили себя так, словно у них есть непобедимая армия. Они утверждали на протяжении 30 лет, что в одиночку оккупировали наши территории, хотя мы знаем, что это – неправда. Так что мы доказали им, кто есть кто. Мы доказали, что их "якобы непобедимая армия" - это легенда, миф, и принять это им очень тяжело. Однако они уже признали свое поражение. Премьер-министр Пашинян обратился к президенту Путину с письмом, прося о военной помощи. Это означает, что они признали свое военное поражение и нашу победу", - добавил президент.