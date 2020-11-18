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Председатель Президиума Боснии и Герцеговины позвонил президенту Азербайджана

Председатель Президиума Боснии и Герцеговины позвонил президенту Азербайджана 18 ноября председатель Президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Нагорно-карабахский конфликт
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18 ноября 2020 г. 18:03
Председатель Президиума Боснии и Герцеговины позвонил президенту Азербайджана

18 ноября председатель Президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Шефик Джаферович приветствовал подписание заявления, связанного с восстановлением мира в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана. Он отметил, что подписание данного заявления, основанного на нормах и принципах нравственности, справедливости и международного права, принесет стабильность всему региону и откроет новые перспективы. Шефик Джаферович также довел до внимания главы нашего государства позицию Боснии и Герцеговины, поддерживающую территориальную целостность Азербайджана, и принятие в связи с этим Парламентской Ассамблеей его страны соответствующей резолюции.

В ходе телефонного разговора президент Ильхам Алиев проинформировал Шефика Джаферовича обо всех деталях подписанного заявления и его выполнении, а также нынешней ситуации в регионе. Президент Ильхам Алиев высоко оценил принципиальную позицию председателя Президиума Боснии и Герцеговины Шефика Джаферовича, а также Боснии и Герцеговины в вопросе поддержки территориальной целостности Азербайджана.

Во время телефонного разговора был отмечен высокий уровень дружественных отношений между двумя странами, подчеркнуто, что имеются большие возможности для расширения экономических связей.

Одновременно стороны пришли к договоренности об осуществлении взаимных официальных визитов на самом высоком уровне тогда, когда это позволит ситуация, связанная с пандемией коронавируса.

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Версия на азербайджанском языке Bosniya və Herseqovinanın rəhbəri Prezident İlham Əliyevə zəng vurub

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