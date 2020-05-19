Глава азербайджанской общины обратился к проживающим в Карабахе армянам

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"Среди активно наблюдающих за деятельностью азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики есть и армяне".

Как передает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании парламента сказал руководитель азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики, депутат Турал Гянджалиев.

"Некоторые армяне обращаются к азербайджанской общине Нагорно-Карабахского региона и выражают желание проживать с нами в мирных условиях в рамках признанных на международном уровне границ Азербайджанской Республики, в соответствии с Конституцией АР. Обращаясь к этим армянам, я заявляю, что они должны объединить вокруг себя таких же рационально мыслящих армянских жителей и перейти в действие вместе с азербайджанской общиной Нагорно-Карабахского региона для того, чтобы как можно скорей начать жить в мирных условиях в Нагорно-Карабахском регионе АР, положить конец захватническим армянским силам, существованию там захватнического режима. Деятельность азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона в последнее время вызывает раздражение у противоположной стороны. Это неудивительно. Мы становились свидетелями провокационных заявлений как Армении, так и захватнического режима", - отметил он.