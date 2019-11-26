Глава азербайджанской общины: Наш визит в Лос-Анджелес стал неожиданностью для проживающих там армян

"Как председатель азербайджанской общины Нагорного Карабаха, я считаю наш визит в американский город Лос-Анджелес очень значимым".

Как сообщает Report, об этом председатель азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики Турал Гянджалиев сказал на пресс-конференции по итогам встреч, проведенных членами общины во время визитов в американский город Лос-Анджелес и турецкий город Анкара.

По словам Т.Гянджалиева, члены азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона провели в Лос-Анджелесе большое количество встреч: "Визит в Лос-Анджелес был первым зарубежным визитом нашей общины, поэтому имел большое значение. Я считаю этот визит очень значимым, ведь в этом городе осуществляет деятельность армянская диаспора и наш визит стал неожиданностью для проживающих там армян. Проведенные нами встречи вызвали беспокойство у антиазербайджанских сил. Когда мы в Лос-Анджелесе на встречах рассказывали об ужасах, учиненных армянами над мирными азербайджанскими жителями, они все больше и больше огорчались этому".

Председатель общины отметил, что в турецкой Анкаре также состоялось больше количество встреч.