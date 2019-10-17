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Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретился с сопредседателями

Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретился с сопредсед

Представители Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана встретились с сопредседателями Минской группы ОБСЕ

Как сообщает Report, на встрече руководитель общины Турал Гянджалиев выразил обеспокоенность азербайджанского общества нерешенностью нагорно-карабахской проблемы. 

По словам Т.Гянджалиева, хотя Минская группа принимает шаги для решения конфликта, каких-либо результатов нет: "Азербайджан ждет конкретных результатов. Армения не заинтересована в мирном урегулировании конфликта. Азербайджан же, наоборот, желает мирного урегулирования конфликта. Армянская община Нагорного Карабаха отказывается от  совместного мирного проживания". 

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