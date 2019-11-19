Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретился с руководством Американского еврейского комитета

В рамках визита делегации азербайджанской общины Нагорного Карабаха в американский город Лос-Анджелес состоялась встреча с руководством лос-анджелесского отделения старейшей еврейской организации США - Американского еврейского комитета (АЕК).

Как сообщили Report в Генконсульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе, на встрече, организованной консульством, президент лос-анджелесского отделения АЕК Скот Эдельман поблагодарил всех, отметил, что для него большая честь принять делегацию азербайджанской общины Нагорного Карабаха.

Рассказав о деятельности возглавляемой им структуры, С.Эдельман сообщил, что АЕК старается построить безопасное будущее не только для еврейского народа, но и для всех наций.

Затем выступил генконсул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев. Он отметил, что между Азербайджаном и АЕК налажено успешное сотрудничество. Н.Агаев рассказал об армяно-азербайджанском конфликте, отметил, что в результате агрессии Армении около одного миллиона мирных азербайджанцев были изгнаны из своих домов и подчеркнул, что такие организации, как АЕК, должны высказаться против подобной несправедливости.

Председатель азербайджанской общины Нагорного Карабаха Турал Гянджалиев в своем выступлении подробно рассказал о политике захватничества и этнической чистки Армении против Азербайджана.

Во время беседы региональный директор АЕК по Лос-Анджелесу Ричард Хиршаут поблагодарил азербайджанскую делегацию за представленные факты.

В тот же день делегация азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретились с раввином Синайской синагоги, одной из самых авторитетных синагог США, Дэйвидом Уолпи и руководством синагоги.