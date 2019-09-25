​Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха ответил Пашиняну

Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха Турал Гянджалиев высказался по поводу заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте.

По сообщению Report, отвечая на вопрос о том, "насколько логичны высказывания Никола Пашиняна об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте и претензии к словам экс-сопредседателя Минской группой ОБСЕ Мэтью Брайзы", Т.Гянджалиев заявил: "Тем самым премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь подтвердил, что Армения является оккупантом. Как известно, Мэтью Брайза заявил о том, что слова Пашиняна "Карабах - это Армения" фактически означают срыв переговоров по урегулированию конфликта. Претензии Пашиняна к Мэтью Брайзе говорят о приверженности Армении оккупационной политике. Пашинян заявил о том, что является первым лидером, выступающим за принятие варианта, приемлемого для всех сторон конфликта. Тем самым он дал понять, что не приемлет интересов азербайджанской стороны, а значит, выступает против мирного урегулирования конфликта.

Я бы советовал Пашиняну внимательно ознакомиться с положениями Хельсинского акта, принятого в 1992 году. Будь он знаком с ними, то уяснил бы, что азербайджанская и армянская общины являются равноправными сторонами. Своими высказываниями Пашинян показал, что не Брайза, а он сам некомпетентен в данном вопросе.

Никол Пашинян должен, наконец, понять, что единственным путем урегулирования конфликта является совместное участие в этом процессе азербайджанской и армянской общин в рамках международно признанных границ Азербайджана. Мы неоднократно подчеркивали это в международных организациях, донесли данную мысль и до живущих в Нагорном Карабахе армян.

Также хочу обратиться к армянской общине Нагорно-Карабахского региона Азербайджана. Если они не готовы избавиться от оков преступной армянской хунты в Нагорном Карабахе и сосуществовать с азербайджанской общиной в рамках суверенитета Азербайджана, то их ждет печальное будущее. Нынешняя политика армянского руководства не сулит армянской общине Нагорного Карабаха ничего хорошего. Нелепые заявления Никола Пашиняна должны восприниматься не иначе, как попытка обмануть армянскую общину, находящуюся в условиях информационной блокады.

Заинтересованные в мире и безопасности, экономическом развитии и прогрессе в регионе, должны понимать, что без мирного разрешения конфликта и обеспечения совместного проживания двух общин Нагорного Карабаха не достичь ничего. Чем быстрее руководство Армении осознает это, тем скорее в нашем регионе воцарится справедливость, развитие и стабильность".