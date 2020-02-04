Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха ответил МИД Армении

"Недавно при посредничестве Минской группы ОБСЕ в Женеве состоялись переговоры министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Сразу после встречи спикер МИД Армении Анна Нагдалян попыталась бросить тень на переговоры, озвучивая высказывания провокационного характера о возможности вовлечения "избранных представителей народа Арцаха" к мирному процессу".

Как передает Report, об этом сказал руководитель азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики Турал Гянджалиев, комментируя заявление Министерства иностранных дел Армении.

"Хотя в понятие "народ Арцаха", не имеющее никакого основания, неоднократно вносилась ясность, Армения каждый раз актуализируя этот вопрос, показывает свою деструктивную позицию и не сторонится стать объектом порицания со стороны мировой общественности.

Самый весомый ответ в этом вопросе правящим кругам Армении в прошлом году дал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на сессии международного клуба "Валдай" в Сочи, когда он заявил, что не существует понятия "народ Нагорного Карабаха", есть население Нагорного Карабаха". В заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ в прошлом году и в заявлении министра иностранных дел Сергея Лаврова в ходе последнего визита в Баку также была озвучена позиция, что проживающие в Нагорном Карабахе азербайджанская и армянская общины являются равноправными сторонами. Это также отражено в Хельсинском документе Совета министров ОБСЕ от 24 марта 1992 года.

Безосновательные заявления официальных кругов Армении не смогут помешать совместному проживанию азербайджанской и армянской общин Нагорного Карабаха в рамках признанных на международном уровне границ Азербайджана. Мы вернем свои земли, восстановим нарушенные права и разрушенное имущество", - подчеркнул глава общины.