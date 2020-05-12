Глава Азербайджанской общины Нагорного Карабаха ответил армянскому омбудсмену

"Совершенно очевидно, что заявление представителя Армении - страны, поправшей фундаментальные права граждан Азербайджанской Республики, имеет характер политической пропаганды. Прикрываясь модными нынче заявлениями о правах человека, Арман Татоян пытается жонглировать красивыми высказываниями. Однако отчего-то он запамятовал рассказать о правах сотен тысяч азербайджанских вынужденных переселенцев, подвергшихся в результате оккупации этнической чистке в Карабахском регионе Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом заявил глава Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев, комментируя заявления армянского омбудсмена Армана Татояна в ходе выступления в парламенте страны и превратившего тему о правах человека в объект политического торга и спекуляций.

"Цель армянского омбудсмена, как и большинства официальных лиц Армении, состояла в оказании поддержки тактике "переговоров ради переговоров". Вновь хочу донести до внимания политического руководства Армении, что Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики неоднократно приглашала представителей армянской общины региона к диалогу для обсуждения совместного проживания в условиях мира, но так и не получила положительного ответа. "Не переговоры ради переговоров", а конструктивный диалог двух общин, которым предстоит жить вместе в пределах международно признанных границ Азербайджанской Республики, в условиях мира, может приблизить армян-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт к окончательному миру.

В связи с этим призываю А.Татояна поддержать диалог двух общин. Покуда армянский омбудсмен вознамерился искать в Армении не уважающих основополагающие принципы прав человека, то пусть приступит к осуждению лиц, совершивших Ходжалинский геноцид, военные и иные преступления против человечности.

Омбудсмену Армении следовало бы заняться восстановлением попранных прав азербайджанцев, насильственным образом изгнанных из отчих краев и подвергшихся этническим чисткам на территории Армении. Этот вопрос был поднят перед Арменией Советом ООН по правам человека", - отметил Т.Гянджалиев.