Глава азербайджанской общины Карабаха обратился к сопредседателям

© Report — Турал Гянджалиев https://report.az/storage/news/8913f42cbc87cd58e8ce538f40c96938/fc33f952-5cfc-4e82-b2c2-47026c793daa_292.jpg

"Будучи главой азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, хочу подчеркнуть, что "церемония принесения клятвы", организованная в оккупированном азербайджанском городе Шуша и результаты шоу под названием "выборы", отвергнутые всей международной общественностью, не имеют никакой правовой основы и нелегитимны".

Об этом Report сообщил глава азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Турал Гянджалиев. "Вся эта так называемая церемония - ни что иное, как провокация, нацеленная на срыв переговорного процесса. Власти Армении регулярно совершают подобные провокации и выбор местом проведения оккупированной Шуши - наглядное тому подтверждение.

Ко всему прочему премьер-министр Армении Никол Пашинян совершил незаконный визит на оккупированные территории Азербайджана и лично принял участие в этой провокации, наносящей ущерб переговорному процессу, что свидетельствует о лицемерии армянского руководства, декларирующего о мире.

Этот шаг оскорбляет чувства азербайджанских вынужденных переселенцев, подвергшихся этнической чистке на оккупированных территориях Азербайджана и наносит ущерб мирному урегулированию конфликта, а также полностью противоречит намерению "готовить народы к миру", заявленному в январе 2019 года на встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана.

На фоне конструктивных шагов азербайджанской стороны по установлению в кратчайшие сроки мира в регионе и призывов азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана о мире и совместном проживании, подобные провокации армянской стороны вызывают чувство глубокого возмущения.

Это дает основание говорить о незаинтересованности армянских властей в мирном урегулировании конфликта и их стремлении обострить ситуацию в регионе.

Еще раз отмечу, что армяно-азербайджанский конфликт может быть решен путем вывода оккупационной армянской армии с азербайджанских территорий, возвращения всех азербайджанских вынужденных переселенцев в родные края и обеспечения совместного проживания армянской и азербайджанской общин Нагорно-Карабахского региона в условиях мира в рамках международно признанной территориальной целостности Азербайджанской Республики.

Только после этого в регионе может быть обеспечен справедливый и устойчивый мир. Мы призываем международное сообщество, в частности сопредседателей Минской группы ОБСЕ, дать надлежащую оценку этому провокационному деянию армянской стороны и осудить его", - отметил Т.Гянджалиев.