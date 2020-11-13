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Германия выделила 2 млн евро для деятельности МККК в Карабахе

Германия выделила 2 млн евро для деятельности МККК в Карабахе Германия выделила 2 миллиона евро для деятельности Международного Комитета Красного Креста в Карабахе.
Нагорно-карабахский конфликт
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13 ноября 2020 г. 14:02
Германия выделила 2 млн евро для деятельности МККК в Карабахе

Германия до конца 2020 года выделила 2 миллиона евро для деятельности Международного Комитета Красного Креста(МККК) в Карабахе.

Как передает Report, об это сообщил посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг.

Отмечается, что МККК в сотрудничестве с Обществом Красного Полумесяца и Обществом Красного Креста" будет выполнять чрезвычайно важную работу по оказанию помощи людям, пострадавшим от карабахского конфликта в условиях чрезвычайной гуманитарной ситуации и участвовать в восстановительных работах".

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Версия на азербайджанском языке Almaniya BQXK-nın Qarabağdakı fəaliyyəti üçün vəsait ayırdı

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