Германия выделила 2 млн евро для деятельности МККК в Карабахе

Германия выделила 2 миллиона евро для деятельности Международного Комитета Красного Креста в Карабахе.

Германия до конца 2020 года выделила 2 миллиона евро для деятельности Международного Комитета Красного Креста(МККК) в Карабахе.

Как передает Report, об это сообщил посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг.

Отмечается, что МККК в сотрудничестве с Обществом Красного Полумесяца и Обществом Красного Креста" будет выполнять чрезвычайно важную работу по оказанию помощи людям, пострадавшим от карабахского конфликта в условиях чрезвычайной гуманитарной ситуации и участвовать в восстановительных работах".