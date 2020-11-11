Генштаб ВС России: Стороны соблюдают прекращение огня в Нагорном Карабахе

Армения и Азербайджан прекратили боевые действия в зоне нагорно-карабахского конфликта, подразделения вооруженных сил двух стран остановлены на занимаемых рубежах

Армения и Азербайджан прекратили боевые действия в зоне нагорно-карабахского конфликта, подразделения вооруженных сил двух стран остановлены на занимаемых рубежах. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Сергей Рудской.

"В настоящее время боевые действия прекращены обеими сторонами. Подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении остановлены на занимаемых рубежах", - сказал Рудской сегодня на брифинге.

Он заявил, что в выполнении миротворческих задач в Карабахе будут использованы армейская авиация и комплексы БПЛА. По словам Рудского, почти все направленные в зону конфликта российские миротворцы имеют сирийский опыт.