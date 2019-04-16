​Генсек ПА ОЧЭС: Любые переговоры по Карабаху - это шаг вперед

"После деоккупации Нагорного Карабаха он может получить самый высокий статус в составе Азербайджана".

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил журналистам в Ереване генеральный секретарь Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества, азербайджанский депутат Асеф Гаджиев.

"Любые переговоры – это шаг вперед, если сторонам удалось прийти к какому-то прогрессу. Хорошо, что есть готовность активизировать гуманитарные контакты, в том числе на уровне взаимных визитов журналистов, это может создать соответствующую атмосферу", - добавил А.Гаджиев.

Напомним, что в Ереване 16 апреля прошло 52-оe заседание Комитета Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС) по культуре, образованию и социальным вопросам.