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Генсек ООН проинформирован о преступлениях армян в Карабахе

Генсек ООН проинформирован о преступлениях армян в Карабахе Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
Нагорно-карабахский конфликт
18 ноября 2020 г. 00:31
Генсек ООН проинформирован о преступлениях армян в Карабахе

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД, министр Джейхун Байрамов рассказал генсеку о ходе выполнения совместного заявления от 10 ноября о прекращении огня и всех боевых действий.

Генеральный секретарь был проинформирован о полном уничтожении всей инфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана, а также о преступных действиях, совершаемых незаконными воинскими формированиями и незаконными поселенцами на территориях, которые в ближайшее время будут возвращены под контроль Азербайджана, включая нанесение ущерба окружающей среде, вырубку лесов, поджоги домов, разрушение памятников культуры и т.д.

Отметив необходимость масштабной работы по восстановлению всего региона, министр Джейхун Байрамов выразил намерение Азербайджана сотрудничать с соответствующими международными организациями, в том числе с ООН, в рамках мер, которые будут приняты с этой целью.

Антониу Гутерриш заявил, что приветствует подписание совместного заявления о прекращении боевых действий.

Генеральный секретарь отметил значимую роль, которую Организация Объединенных Наций могла бы сыграть в восстановлении территорий, и подчеркнул важность оказания надлежащей поддержки возвращению вынужденно перемещенных лиц в свои дома.

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