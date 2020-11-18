Генсек ООН проинформирован о преступлениях армян в Карабахе

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД, министр Джейхун Байрамов рассказал генсеку о ходе выполнения совместного заявления от 10 ноября о прекращении огня и всех боевых действий.

Генеральный секретарь был проинформирован о полном уничтожении всей инфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана, а также о преступных действиях, совершаемых незаконными воинскими формированиями и незаконными поселенцами на территориях, которые в ближайшее время будут возвращены под контроль Азербайджана, включая нанесение ущерба окружающей среде, вырубку лесов, поджоги домов, разрушение памятников культуры и т.д.

Отметив необходимость масштабной работы по восстановлению всего региона, министр Джейхун Байрамов выразил намерение Азербайджана сотрудничать с соответствующими международными организациями, в том числе с ООН, в рамках мер, которые будут приняты с этой целью.

Антониу Гутерриш заявил, что приветствует подписание совместного заявления о прекращении боевых действий.

Генеральный секретарь отметил значимую роль, которую Организация Объединенных Наций могла бы сыграть в восстановлении территорий, и подчеркнул важность оказания надлежащей поддержки возвращению вынужденно перемещенных лиц в свои дома.