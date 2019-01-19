Генсек: ООН готова поддерживать усилия сопредседателей МГ ОБСЕ для решения карабахской проблемы

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Организация Объединенных Наций (ООН) готова поддерживать усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленные на мирное урегулирование нагорно-карабахской проблемы.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в поздравительном письме главы всемирной организации Антонио Гутерриша по случаю назначения Никола Пашиняна премьер-министром Армении.
"ООН готова поддерживать усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленные на мирное урегулирование нагорно-карабахской проблемы", - отметил глава ООН.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости