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    Генсек: ООН готова поддерживать усилия сопредседателей МГ ОБСЕ для решения карабахской проблемы

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Организация Объединенных Наций (ООН) готова поддерживать усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленные на мирное урегулирование нагорно-карабахской проблемы.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в поздравительном письме главы всемирной организации Антонио Гутерриша по случаю назначения Никола Пашиняна премьер-министром Армении.

    "ООН готова поддерживать усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленные на мирное урегулирование нагорно-карабахской проблемы", - отметил глава ООН.

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