Генсек: ООН готова поддерживать усилия сопредседателей МГ ОБСЕ для решения карабахской проблемы

19 января, 2019 15:28

https://report.az/storage/news/ab6d10ba72454e284e67566807ddd478/c8c859ea-f6ad-482d-b659-40a58e400460_292.jpg Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Организация Объединенных Наций (ООН) готова поддерживать усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленные на мирное урегулирование нагорно-карабахской проблемы. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в поздравительном письме главы всемирной организации Антонио Гутерриша по случаю назначения Никола Пашиняна премьер-министром Армении. "ООН готова поддерживать усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленные на мирное урегулирование нагорно-карабахской проблемы", - отметил глава ООН.

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