Генсек ОДКБ созвал экстренное заседание из-за обострения на армяно-азербайджанской границе

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась инициировал экстренное заседание Постоянного совета

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась инициировал экстренное заседание Постоянного совета ОДКБ в связи с обострением на армяно-азербайджанской границе. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

"В связи с обострением остановки на армяно-азербайджанской границе генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась инициировал проведение 13 июля экстренного заседания Постоянного совета ОДКБ", - сообщил Зайнетдинов.

Начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу наши позиции из артиллерийских установок.

Военнослужащие Азербайджанской Армии, военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы чавуш Садыгов Вугар Лятиф оглы и старший солдат Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника.

Несмотря на усилия врачей, также погиб тяжело раненый военнослужащий Азербайджанской Армии солдат Дашдемиров Хайям Магомед оглы.

В ночь на 13 июля на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась напряженность.