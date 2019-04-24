Генсек ОБСЕ и глава МИД России обсудили нагорно-карабахское урегулирование

Нагорно-карабахское урегулирование обсуждено в ходе встречи генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве.
Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил журналистам генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер по итогам встречи.
Т.Гремингер отметил, что С.Лавров проинформировал его об итогах встречи глав МИД России, Азербайджана и Армении 15 апреля в Москве.
"И он был достаточно уверен, что мы сейчас на правильном пути", - заявил генсек ОБСЕ.
Игбал Рустамов
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