Генсек ОБСЕ и глава МИД России обсудили нагорно-карабахское урегулирование

Нагорно-карабахское урегулирование обсуждено в ходе встречи генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил журналистам генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер по итогам встречи.

Т.Гремингер отметил, что С.Лавров проинформировал его об итогах встречи глав МИД России, Азербайджана и Армении 15 апреля в Москве.

"И он был достаточно уверен, что мы сейчас на правильном пути", - заявил генсек ОБСЕ.

Игбал Рустамов